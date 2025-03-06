Nike Sportswear Windpuffer 暖风

Storm-FIT 女子防风拒水宽松羽绒夹克

¥1,569
¥1,899
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矿石灰/白色
皇家蓝/黑
白色/黑
黑/白色

穿上 Nike Sportswear Windpuffer Storm-FIT 女子防风拒水宽松羽绒夹克，畅享保暖体验。正面拉链口袋搭配下摆弹性抽绳设计，提供出色包覆感受。Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。充绒量：288 克（M码）

  • 显示颜色： 矿石灰/白色
  • 款式： HF7871-004

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