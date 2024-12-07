穿上 Nike Sportswear Windpuffer Storm-FIT 女子防风拒水宽松羽绒夹克，畅享保暖体验。正面拉链口袋搭配下摆弹性抽绳设计，提供出色包覆感受。Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。充绒量：288 克（M码）

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