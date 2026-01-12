 
Nike Sportswear Windpuffer Storm-FIT 女子防风拒水宽松连帽羽绒外套 - 黑/帆白

35% 折让

出众包覆，加倍保暖。Nike Sportswear Windpuffer Storm-FIT 女子防风拒水宽松连帽羽绒外套采用宽松版型和长款设计，结合羽绒填充物，提升立体感和保暖度。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HV5237-010

抵御寒冷

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。不易撕裂梭织面料增强耐穿性，羽绒填充物带来出色保暖效果。

可调细节

双向拉链开襟，方便调节造型；搭配弹性抽绳风帽，可束紧御寒。

了解背后故事

26 度绗缝的设计灵感源自 Nike 传统 V 字形设计，其详细信息请见内部梭织标签。

其他细节

  • 风格：保暖长款外套，宽松版型
  • 材料：聚酯纤维面料和羽绒填充物
  • 结构：26 度 Windrunner V 字形设计
  • 储物：拉链插手口袋和衣身内侧口袋
  • 特点：全长拉链开襟；风帽搭配松紧抽绳和绳扣
  • 优点：口袋融入舒适里料

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：313 克（M 码）
  • 刺绣 STORM-FIT 和 Swoosh 标志
  • Windrunner 梭织标签
  • 弹性袖口
  • 宽松版型
  • 可机洗
