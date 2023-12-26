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      Nike Sportswear Windpuffer

      Therma-FIT 女子宽松拒水保暖连帽羽绒外套

      ¥2,099
      ¥2,599
      19% 折让

      Nike Sportswear Windpuffer Therma-FIT 女子宽松拒水连帽羽绒外套采用长款设计，营造出色包覆效果。绗缝采用灵感来自 Nike 标志性的 Windrunner V 字形设计，匠心融合羽绒填充物及 Nike Therma-FIT 技术，塑就温暖出众的穿着感受。双向拉链开襟、可调节潜水式风帽以及外部和内部口袋，提供多种造型选择，即使在严寒季节也能助你保持温暖舒适。充绒量：412 克（M码）。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FD8213-010

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