Nike Sportswear Windpuffer

Therma-FIT 女子羽绒保暖宽松长款马甲

¥999
¥1,699
41% 折让

Nike Sportswear Windpuffer Therma-FIT 女子羽绒宽松长款马甲采用宽松版型，塑就叠搭佳选。羽绒填充物结合 Nike Therma-FIT 技术，令你在气温较低时畅享舒适温暖体验。衣身上部再现 Nike 传统 Windrunner V 字形设计；拉链口袋设计，可供安全存放基本物品。充绒量：222 克（M码）

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FN0031-010

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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