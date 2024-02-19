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      Nike Sportswear Windpuffer

      Therma-FIT 女子羽绒保暖宽松长款马甲

      ¥1,199
      ¥1,699
      29% 折让

      黑/白色
      灰紫/白色
      古铜色/白色

      Nike Sportswear Windpuffer Therma-FIT 女子羽绒宽松长款马甲采用宽松版型，塑就叠搭佳选。羽绒填充物结合 Nike Therma-FIT 技术，令你在寒冷天气畅享舒适温暖体验。衣身上部再现 Nike 传统 Windrunner V 字形设计；拉链口袋设计，可供安全存放基本物品。充绒量：222 克（M码）。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FN0031-010

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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