 
Nike Sportswear Windpuffer Therma-FIT 耐克暖风轻羽绒系列女子拒水羽绒连帽夹克 - 黑/帆白

黑/帆白
天青石蓝/帆白

匠心设计，温暖穿搭。Nike Sportswear Windpuffer Therma-FIT 耐克暖风轻羽绒系列女子拒水羽绒连帽夹克采用拒水面料，结合 Therma-FIT 技术和轻盈填充物，助你保持温暖干爽。可拆卸风帽，适合日常穿着，打造不同造型。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HV5106-010

Nike Sportswear Windpuffer

抵御寒冷

羽绒填充物，轻盈保暖。 Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

干爽体验

结实不易撕裂面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。

其他细节

  • 款式：休闲夹克
  • 材料：再生聚酯纤维面料和轻盈羽绒填充物
  • 结构：经典 Windrunner V 字形绗缝设计
  • 储物：拉链插手口袋和衣身内里按扣口袋
  • 优点：可拆卸风帽

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 刺绣 THERMA-FIT 标志
  • 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：75%。充绒量：168克（M码）
  • 可机洗
