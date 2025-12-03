 
Nike Sportswear Windrunner 女子夹克 - 帆白/黑

Nike Sportswear Windrunner

女子夹克

33% 折让

Nike Sportswear Windrunner 女子夹克锐意革新经典之作，采用抽绳下摆，便于自行调节贴合度；结合经典 V 字形线条，沿袭元年款 Windrunner 夹克设计。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： HV2468-133

其他细节

  • 轻盈斜纹面料，结构挺括
  • V 字形线条设计，演绎经典运动夹克外观
  • 梭织里料，顺滑舒适

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 弹性袖口
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
