Nike Sportswear Windrunner
女子夹克
33% 折让
Nike Sportswear Windrunner 女子夹克锐意革新经典之作，采用抽绳下摆，便于自行调节贴合度；结合经典 V 字形线条，沿袭元年款 Windrunner 夹克设计。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： HV2468-133
其他细节
- 轻盈斜纹面料，结构挺括
- V 字形线条设计，演绎经典运动夹克外观
- 梭织里料，顺滑舒适
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 刺绣耐克勾勾标志
- 弹性袖口
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
