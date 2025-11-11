 
Nike Sportswear Windrunner 女子马甲 - 帆白/黑

Nike Sportswear Windrunner

女子马甲

12% 折让

Nike Sportswear Windrunner 女子马甲采用宽松剪裁和抽绳下摆，方便调整至理想的贴合感，焕新升级经典之作。 梭织斜纹面料，助你保持舒适。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： HV2473-133

其他细节

  • 超宽松版型塑就前卫吸睛外观，提供充裕的叠搭空间
  • 梭织里料，质感顺滑

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 聚酯纤维
  • 品牌标志拉链头
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 插手口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： HV2473-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。