Nike Sportswear Windrunner 男子摇粒绒里料宽松连帽夹克采用梭织面料，结合摇粒绒里料，助你畅享温暖舒适感受，同时彰显 Windrunner 经典外观。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。采用宽松版型，风帽和下摆搭配弹性抽绳和栓扣，可供自主调节贴合度。经典线条设计，塑就根植于运动的都市潮范。

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