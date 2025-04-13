Nike Sportswear Windrunner

Repel 大童拒水连帽夹克

¥369
¥469
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Nike Sportswear Windrunner Repel 大童拒水连帽夹克采用全长拉链开襟设计，结合关键位置网眼布里料，有助提升舒适性，彰显经典风范。轻盈外层结合拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。胸前 V 字形线条设计，旨在向元年款 Windrunner 致敬，彰显经典 Nike 风范。

  • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
  • 款式： FZ5516-010

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