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      Nike Standard Issue

      女子篮球球衣

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      将个性风采融入赛场风范。1996 年不仅仅标志着女子篮球获得认可，也是经过多年努力后取得的一场史诗般的胜利。Nike Standard Issue 女子篮球球衣饰有 96 贴片，旨在纪念这一重新定义的时刻。采用导湿速干技术和下摆开衩设计，有助保持凉爽畅动，令你在赛场上势不可挡。

      • 显示颜色： 帆白/浅红木褐/黑
      • 款式： DX0552-133

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