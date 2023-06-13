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      Nike Standard Issue

      女子速干篮球球衣

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      灯草紫红/帆白/黑
      椰奶色/帆白/黑

      Nike Standard Issue 女子篮球球衣采用柔软面料，结合导湿速干技术，无论是艰苦训练还是日常生活，皆可助你保持舒适。下摆饰有梭织标签，象征着 Nike 女子篮球。

      • 显示颜色： 灯草紫红/帆白/黑
      • 款式： DX3953-532

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