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      Nike Standard Issue

      男子速干加绒拼接篮球长裤

      ¥449
      ¥699
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      浅红木褐/帆白
      黑/煤黑

      Nike Standard Issue 男子速干加绒拼接篮球长裤可导湿速干，裤腿外侧饰有绗缝图案，向户外篮球文化致敬。 采用柔软加绒针织面料与轻盈绗缝合成材质填充物拼接而成，令你在球场暴扣时英姿飒爽，外出炸街时尽展篮球运动风范。

      • 显示颜色： 浅红木褐/帆白
      • 款式： FN2671-104

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