Nike Standard Issue

Dri-FIT 男子速干套头篮球连帽衫

¥419
¥599
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黑/淡象牙白
调色暗灰/淡象牙白

Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干套头篮球连帽衫采用柔软法式毛圈针织面料结合休闲设计，塑就百搭实穿风范。导湿速干技术，助你保持干爽。

  • 显示颜色： 黑/淡象牙白
  • 款式： FZ0219-010

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