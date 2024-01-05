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      Nike Standard Issue

      Dri-FIT 男子速干足球长裤

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      Nike Standard Issue 系列具备当今运动员所需的优质性能，同时搭配复古细节，致敬魅力足球的光辉历史。Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干足球长裤质感柔软且可导湿速干，适合不同场合，无论是为挚爱球队呐喊助威还是在球场磨练球技，皆可轻松驾驭。大腿部位饰有刺绣标志，搭配锥形剪裁，打造你钟爱的经典传统外观。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FB6813-010

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