Nike Star Runner 4 大童公路跑步鞋让孩子轻松上脚，说走就走，追赶冰淇淋车、参加抓人游戏和往返于街道尽头的比赛。中底搭载柔软缓震配置，塑就弹力十足的舒适迈步体验，助力尽情跳跃，畅快迈步，向终点迈进。抓地纹路设计，可强劲抓附路面、草地和砾石地；外底橡胶向上包覆鞋头，有助加固结构，助力尽情畅跑。

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