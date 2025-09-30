Nike Star Runner 4
大童公路跑步鞋
17% 折让
Nike Star Runner 4 大童公路跑步鞋让你轻松上脚，说走就走，追赶冰淇淋车、参加抓人游戏和往返于街道尽头的比赛。 中底搭载柔软缓震配置，塑就富有弹力的舒适迈步体验，助力尽情跳跃，畅快迈步，向终点迈进。 抓地纹路设计，可强劲抓附路面、草地和砾石地；外底橡胶向上包覆鞋头，有助加固结构，助力尽情畅跑。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： DX7615-001
其他细节
- 柔韧后跟，便于穿脱
- 后跟纹理橡胶贴片，可为另一只脚提供脱鞋时的支撑点，令你轻松穿脱
- 合成材质覆面强韧出众，经久耐穿
- 合成材质与织物组合鞋面，透气舒适
产品细节
- 经典鞋带
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
