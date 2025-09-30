Nike Star Runner 4 大童公路跑步鞋让你轻松上脚，说走就走，追赶冰淇淋车、参加抓人游戏和往返于街道尽头的比赛。 中底搭载柔软缓震配置，塑就富有弹力的舒适迈步体验，助力尽情跳跃，畅快迈步，向终点迈进。 抓地纹路设计，可强劲抓附路面、草地和砾石地；外底橡胶向上包覆鞋头，有助加固结构，助力尽情畅跑。

显示颜色： 黑/煤黑/白色

款式： DX7615-001