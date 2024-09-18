Nike Star Runner 4 Next Nature SE (GS) 大童公路跑步童鞋让孩子轻松上脚，说走就走，追赶冰淇淋车，或与好友赛跑。中底搭载柔软泡绵，塑就弹力十足的舒适缓震脚感，助孩子畅快迈步，向终点迈进。外底融入底纹设计，提供强劲抓地力；外底橡胶向上包覆鞋头，经久耐穿，助力街头畅跑。

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