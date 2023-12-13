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      Nike Star Runner 4 NN (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥329
      ¥369
      10% 折让

      皇家蓝/黑/白色/白色
      暗蓝黑/亮深红/山峰白/幻影灰白

      穿上 Nike Star Runner 4 NN (PS) 幼童运动童鞋，畅享轻松穿脱体验。 鞋舌和后跟采用提拉设计，便于拓宽鞋口，让小宝贝轻松穿鞋，即刻畅行。 中底搭载柔软缓震配置，塑就舒适回弹的能量回馈效果，让孩子尽情转圈和转向。 抓地纹路设计，可强劲抓附路面、草地和砾石地；外底橡胶向上包覆鞋头，有助加固结构，助力尽情畅玩。

      • 显示颜色： 皇家蓝/黑/白色/白色
      • 款式： DX7614-400

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