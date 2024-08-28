Nike Star Runner 4 NN SE (TD) 婴童运动童鞋采用弹性鞋带搭配后跟提拉设计，令稚嫩双足轻松穿入，助力小宝贝快速出街。中底搭载柔软泡绵，塑就弹性十足的舒适缓震脚感；外底融入底纹设计，为小宝贝提供强劲抓地力。外底橡胶向上包覆鞋头，有助加固结构，助力小宝贝尽情畅玩。

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