让你的孩子穿上 Nike Star Runner 4 NN SE 幼童运动鞋，踏上探索之旅。中底搭载柔软缓震配置，塑就出色的能量回馈效果和弹力十足的舒适脚感，伴孩子在游乐场尽情玩乐，畅动无拘。抓地纹路设计带来出众抓地力，可强劲抓附路面、草地和砾石地，助孩子自在畅行；外底橡胶向上包覆至鞋头，有助加固结构，经久耐穿，伴孩子茁壮成长。

显示颜色： 黑/上升粉/热情红 /白色

款式： FJ8079-001