Nike Star Runner 4 NN SE (PS) 幼童运动童鞋采用弹性鞋带搭配后跟和鞋舌提拉设计，助小宝贝轻松穿入，快速出街。 足底搭载柔软泡绵，塑就弹性十足的舒适缓震脚感；外底融入底纹设计，为小小明星提供跑跳畅玩所需的强劲抓地力。 外底橡胶延伸至鞋头，有助加固，让小宝贝尽情畅动。

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