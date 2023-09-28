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      Nike Starting 5

      男子篮球夹克

      ¥499

      Nike Starting 5 男子篮球夹克旨在致敬 Nike Force 40 年来将经典风范融入篮球装备的不懈努力。该夹克采用轻盈梭织面料，结合透气网眼布里料，巧搭经典图案，为球员打造叠搭佳选。宽松版型，方便内搭其他装备。

      • 显示颜色： 黑/白色/黑/白色
      • 款式： FB6981-010

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