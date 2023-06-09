跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike

      Stash 鞋包

      ¥109
      ¥129
      15% 折让

      Nike Stash 鞋包便于收纳运动鞋，助你忙中有序。不用时可折叠收入自带拉链口袋内，需要时再取用。轻盈鞋包，适于旅行携带，堪称鞋迷基本装备。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： DB0192-010

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息


      1.此商品仅支持在线支付，且需在商品订单提交后规定的时效内完成付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。
      2.所有产品图片均为官方拍摄，但由于电脑、手机等显示设备在色彩、对比度、亮度上会存在一定差异，您所看到的图片与实物难免会存在差别。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。