Nike Storm-FIT ADV

¥1,429 ¥1,799 20% 折让

下雨天会影响你下场打球，但有了 Nike Storm-FIT ADV 男子防风防水全长拉链开襟高尔夫夹克的加持，那就不一定了。该夹克采用防水面料和密封接缝设计，即使细雨来袭，仍能助你保持干爽。宽敞拉链口袋，方便在球场行走时存放手机、记分卡或手套。这款夹克是高尔夫球包中的基本装备，可轻松叠搭高尔夫上衣和中间层，提供额外防护。

出众设计，无惧风雨 Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，助你在恶劣天气条件下保持舒适。密封接缝设计，帮助抵御不良天气因素。 叠搭佳选，为球场而生 轻盈面料经久耐穿，结合防水处理，助你在比赛中保持干爽。 拉上拉链，畅享干爽 双向全长防水拉链设计，帮助抵御雨水侵袭。

其他细节 袖口搭配魔术贴粘扣固定带，可供自主调节贴合度

立领设计提升包覆效果，可叠搭翻领T恤和中层上衣，舒适非凡

后身融入网眼拼接里料，舒适出众且富有弹性，助你在挥杆时畅动自如

夹克内置胸部口袋，便于存放随身小物件下摆两侧和后身下摆中央采用开衩设计，舒适贴合身形