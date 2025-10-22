Nike Storm-FIT ADV
男子防风防水全长拉链开襟高尔夫夹克
30% 折让
下雨天会影响你下场打球，但有了 Nike Storm-FIT ADV 男子防风防水全长拉链开襟高尔夫夹克的加持，那就不一定了。该夹克采用防水面料和密封接缝设计，即使细雨来袭，仍能助你保持干爽。宽敞拉链口袋，方便在球场行走时存放手机、记分卡或手套。这款夹克是高尔夫球包中的基本装备，可轻松叠搭高尔夫上衣和中间层，提供额外防护。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑/白色
- 款式： DZ5385-010
出众设计，无惧风雨
Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，助你在恶劣天气条件下保持舒适。密封接缝设计，帮助抵御不良天气因素。
叠搭佳选，为球场而生
轻盈面料经久耐穿，结合防水处理，助你在比赛中保持干爽。
拉上拉链，畅享干爽
双向全长防水拉链设计，帮助抵御雨水侵袭。
其他细节
- 袖口搭配魔术贴粘扣固定带，可供自主调节贴合度
- 立领设计提升包覆效果，可叠搭翻领T恤和中层上衣，舒适非凡
- 后身融入网眼拼接里料，舒适出众且富有弹性，助你在挥杆时畅动自如
- 夹克内置胸部口袋，便于存放随身小物件下摆两侧和后身下摆中央采用开衩设计，舒适贴合身形
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 网眼布：81% 锦纶/19% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
