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      Nike Storm-FIT Running Division

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      Nike Storm-FIT Running Division 男子防风拒水跑步夹克巧糅出色性能，不论昼夜晴雨，皆可助你在水泥地、车流间和铺设的人行横道上尽情畅跑。 采用密封接缝设计，晴雨皆宜，助你从容应对天气变化。 后身融入开口设计，提升透气性；风帽搭配松紧抽绳，便于调整至理想贴合度。 拉链口袋，助你妥善储物，自在畅跑。

      • 显示颜色： 幻影灰白
      • 款式： FB8551-030

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