穿上 Nike Storm-FIT Swift 女子防风拒水跑步夹克，从容应对天气变化。该连帽夹克搭载 Storm-FIT 技术，塑就轻盈舒适体验，可轻松应对刮风下雨天气，无论是跑步、步行还是远足，都不必因此停下脚步。超宽松版型便于轻松叠搭，下摆松紧抽绳与绳扣可供打造专属贴合感，助你在运动时保持舒适。


  • 显示颜色： 世界靛青/黑
  • 款式： FB7493-499

其他细节

  • Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适
  • 口袋设计，方便安全收纳钥匙和手机
  • 正面拉链开襟搭配按扣挡风片，帮助抵御雨水
  • 背面融入开口设计，提升透气性

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
