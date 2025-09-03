 
Nike Stride Dri-FIT 男子速干印花跑步短裤（含衬裤） - 黑/白色/麻黄

Nike Stride

Dri-FIT 男子速干印花跑步短裤（含衬裤）

¥449
黑/白色/麻黄
黑/白色/浅烟灰
黑/白色/森林绿
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Stride Dri-FIT 男子速干印花跑步短裤（含衬裤）质感轻盈，专为日常跑步匠心打造，助你保持干爽舒适，畅享无拘运动体验。顺滑梭织面料可导湿速干，帮助保持干爽舒适；多口袋设计，令随身物品触手可及。


  • 显示颜色： 黑/白色/麻黄
  • 款式： IH4513-011

Nike Stride

¥449

导湿速干，畅享干爽

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

向前迈步，奋力拼搏

Stride 短裤，为运动而生。弹性腰部搭配双向抽绳，舒适贴合，助你灵活无拘，疾速畅跑。符合人体工学的内置衬裤设计，质感柔软，富有支撑力。

安心收纳

侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。后身拉链口袋可收纳大部分型号的手机，配有内置防潮层，帮助装备保持干爽。

其他细节

  • 专为跑步设计
  • 内置衬裤设计
  • 面料：轻盈梭织面料
  • 储物：侧边口袋、内置小口袋和后身拉链口袋
  • 腰部：弹性腰部搭配双向抽绳

产品细节

  • 裤脚开衩设计
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
