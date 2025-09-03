Nike Stride
Dri-FIT 男子速干印花跑步短裤（含衬裤）
¥449
Nike Stride Dri-FIT 男子速干印花跑步短裤（含衬裤）质感轻盈，专为日常跑步匠心打造，助你保持干爽舒适，畅享无拘运动体验。顺滑梭织面料可导湿速干，帮助保持干爽舒适；多口袋设计，令随身物品触手可及。
- 显示颜色： 黑/白色/麻黄
- 款式： IH4513-011
导湿速干，畅享干爽
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
向前迈步，奋力拼搏
Stride 短裤，为运动而生。弹性腰部搭配双向抽绳，舒适贴合，助你灵活无拘，疾速畅跑。符合人体工学的内置衬裤设计，质感柔软，富有支撑力。
安心收纳
侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。后身拉链口袋可收纳大部分型号的手机，配有内置防潮层，帮助装备保持干爽。
其他细节
- 专为跑步设计
- 内置衬裤设计
- 面料：轻盈梭织面料
- 储物：侧边口袋、内置小口袋和后身拉链口袋
- 腰部：弹性腰部搭配双向抽绳
产品细节
- 裤脚开衩设计
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/麻黄
- 款式： IH4513-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
