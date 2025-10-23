Nike Stride "Eliud Kipchoge"

¥719 ¥799 10% 折让

整装出发，突破极限。Nike Stride "Eliud Kipchoge" Repel 基普乔格男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣质感轻盈，无论晴雨，皆可令你畅享舒适感受。该夹克采用梭织面料，不仅经过拒水处理，还可提供紫外线防护。正面与背面融入开口设计，营造舒爽感受。

设计揭秘

埃鲁德·基普乔格曾说实现梦想不是靠孤军奋战，因此，图案设计融入了他那种以社群为基础的团结精神。精选配色的灵感源于他的家族，背部多样化耐克勾标志象征着团队的力量。左袖 "No human is limited" （人类没有极限），旨在向支持系统赋予你的无限可能致敬。

清爽舒适

正面和背面融入开口设计，有效提升空气流通效果，带来出色透气性；插肩衣袖有助减少腋下摩擦。

无惧潮湿天气

梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气保持身体干爽，防紫外线设计在晴天为你提供出色防护。可调节风帽方便束紧，助力一路畅跑。