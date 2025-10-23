Nike Stride "Eliud Kipchoge"
Repel 基普乔格男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣
10% 折让
整装出发，突破极限。Nike Stride "Eliud Kipchoge" Repel 基普乔格男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣质感轻盈，无论晴雨，皆可令你畅享舒适感受。该夹克采用梭织面料，不仅经过拒水处理，还可提供紫外线防护。正面与背面融入开口设计，营造舒爽感受。
- 显示颜色： 浅银/土绿
- 款式： HV2650-034
设计揭秘
埃鲁德·基普乔格曾说实现梦想不是靠孤军奋战，因此，图案设计融入了他那种以社群为基础的团结精神。精选配色的灵感源于他的家族，背部多样化耐克勾标志象征着团队的力量。左袖 "No human is limited" （人类没有极限），旨在向支持系统赋予你的无限可能致敬。
清爽舒适
正面和背面融入开口设计，有效提升空气流通效果，带来出色透气性；插肩衣袖有助减少腋下摩擦。
无惧潮湿天气
梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气保持身体干爽，防紫外线设计在晴天为你提供出色防护。可调节风帽方便束紧，助力一路畅跑。
其他细节
网眼布衬里拉链口袋，可供安全存放跑步基本装备
产品细节
- UPF 40+
- 锦纶面料
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
