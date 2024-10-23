Nike Stride "Kipchoge"

Dri-FIT 基普乔格男子速干衬里跑步短裤

¥399

Nike Stride "Kipchoge" Dri-FIT 基普乔格男子速干衬里跑步短裤经革新升级，采用轻盈的导湿速干面料，结合富有支撑力的衬裤设计，专为跑步匠心打造。 背面拉链口袋空间充裕，方便存放基本物品。

  • 显示颜色： 黑/黑/体育场绿
  • 款式： FZ1077-010

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