Nike Strike+
男子拒水足球长裤
¥699
Nike Strike+ 男子拒水足球长裤采用别致细节，专为足球新星量身打造，助你在潮湿天气中发挥上佳表现。拒水锦纶外层结合网眼布内层，帮助保持舒适干爽；锥形剪裁，缔造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 空间蓝/暗紫灰/脉冲橙/脉冲橙
- 款式： HJ3805-492
Nike Strike+
¥699
Nike Strike+ 男子拒水足球长裤采用别致细节，专为足球新星量身打造，助你在潮湿天气中发挥上佳表现。拒水锦纶外层结合网眼布内层，帮助保持舒适干爽；锥形剪裁，缔造心无旁骛的运动体验。
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 梭织面料，轻盈耐穿
- 网眼布里料，提升舒适性
- 拉链口袋，提供安全的储物空间
- 小腿外侧配有拉链，易于穿脱
- 弹性腰部搭配松紧抽绳和绳扣设计，营造稳固贴合感
产品细节
- 弹性包边裤管口
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 空间蓝/暗紫灰/脉冲橙/脉冲橙
- 款式： HJ3805-492
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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