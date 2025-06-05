 

Nike Strike+

男子拒水足球长裤

¥699
空间蓝/暗紫灰/脉冲橙/脉冲橙
黑/淡象牙白/毛衫金/毛衫金

Nike Strike+ 男子拒水足球长裤采用别致细节，专为足球新星量身打造，助你在潮湿天气中发挥上佳表现。拒水锦纶外层结合网眼布内层，帮助保持舒适干爽；锥形剪裁，缔造心无旁骛的运动体验。


  • 显示颜色： 空间蓝/暗紫灰/脉冲橙/脉冲橙
  • 款式： HJ3805-492

Nike Strike+

¥699

Nike Strike+ 男子拒水足球长裤采用别致细节，专为足球新星量身打造，助你在潮湿天气中发挥上佳表现。拒水锦纶外层结合网眼布内层，帮助保持舒适干爽；锥形剪裁，缔造心无旁骛的运动体验。

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 梭织面料，轻盈耐穿
  • 网眼布里料，提升舒适性
  • 拉链口袋，提供安全的储物空间
  • 小腿外侧配有拉链，易于穿脱
  • 弹性腰部搭配松紧抽绳和绳扣设计，营造稳固贴合感

产品细节

  • 弹性包边裤管口
  • 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 空间蓝/暗紫灰/脉冲橙/脉冲橙
  • 款式： HJ3805-492

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