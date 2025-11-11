Nike Strike 系列专为精英足球运动员和足球新星匠心打造，可导湿速干，助力球员在球场上尽情挥洒汗水，发挥出色表现。Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球短裤可导湿速干，兼具出众透气性，搭配胯下拼接，塑就自然无拘运动体验。

Nike Strike 系列专为精英足球运动员和足球新星匠心打造，可导湿速干，助力球员在球场上尽情挥洒汗水，发挥出色表现。Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球短裤可导湿速干，兼具出众透气性，搭配胯下拼接，塑就自然无拘运动体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。