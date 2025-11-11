 
Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球短裤 - 空间蓝/空间蓝/激光橙/亮深红

Nike Strike

Dri-FIT 男子速干足球短裤

40% 折让

Nike Strike 系列专为精英足球运动员和足球新星匠心打造，可导湿速干，助力球员在球场上尽情挥洒汗水，发挥出色表现。Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球短裤可导湿速干，兼具出众透气性，搭配胯下拼接，塑就自然无拘运动体验。


  • 显示颜色： 空间蓝/空间蓝/激光橙/亮深红
  • 款式： FN2401-494

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性针织面料略带纹理，轻盈透气
  • 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
  • 胯下拼接设计，塑就无拘运动体验

产品细节

  • 插手口袋
  • 罗纹拼接
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
