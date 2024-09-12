Nike Strike

Dri-FIT 男子速干足球训练上衣

¥399
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Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球训练上衣采用别致细节，专为足球新星量身打造。 领口拉链开襟设计，方便在热身完毕、准备上场时轻松脱下。 简洁利落的修身版型结合导湿速干面料，助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。

  • 显示颜色： 黑/毛衫金/金属金
  • 款式： FN2404-011

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