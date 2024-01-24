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      Nike Strike

      Dri-FIT 男子速干足球长裤

      ¥449

      Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球长裤专为精英足球运动员和足球新星匠心打造，助力发挥出色表现。采用修身版型，质感轻盈，助你在球场上保持舒爽。胯下拼接设计，助力灵活迈步，让你在边线之间自如移动。裤脚外侧采用拉链设计，热身后无需脱鞋即可轻松更换。

      • 显示颜色： 黑/黑/毛衫金/金属金
      • 款式： FN2406-011

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