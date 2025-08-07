Nike Structure 25
耐克稳程女子公路跑步鞋
30% 折让
Nike Structure 25 耐克稳程女子公路跑步鞋采用全掌型泡绵结合中足支撑系统，塑就平稳迈步体验。该鞋款具有出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。 匠心泡绵结合 Air Zoom 缓震配置，塑就稳定厚底，同时兼具出众性能。 鞋底厚实设计，缔造出众舒适度和稳定支撑效果。
- 显示颜色： 帆白/透明粉/亮深红/红杉绿
- 款式： IB7452-100
精制网眼细节
透气精制网眼细节，搭配特定区域设计，塑就出众支撑力。
出色支撑，舒适迈步
泡绵中底搭配前足 Air Zoom 缓震配置，兼顾稳定脚感和缓震性能。
可靠抓地表现
耐穿华夫格外底，带来出众抓地力和稳定性。
匠心设计
- 缓震泡绵。
- 厚实泡绵中底。
- 中足支撑系统。
产品细节
- 单鞋重量：约 241 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
