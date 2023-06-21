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      Nike Sunray Adjust 5 (TD)

      婴童凉鞋

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      Nike Sunray Adjust 5 (TD) 婴童凉鞋采用匠心打造，无论是在水域、陆地还是其他冒险地带，随时随地呵护小宝贝。鞋面和后跟背面搭配固定带，有助减少滑动。轻盈柔韧泡绵经久耐穿，出众缓震。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： AJ9077-001

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，改鞋款尺码略偏大，请酌情考虑选购小半码或者一码.

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