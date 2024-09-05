Nike Sunray Adjust 6 大童凉鞋专为惬享趣味盎然的沙滩休闲时光打造。也许是在泳池内上游泳课，抑或只是需要一双便于穿脱的鞋款在阳光下玩乐。匠心鞋款，在温暖天气营造非凡舒适感受。向上延伸的边缘设计，助力尽情玩耍，有助应对打滑现象。固定带粘扣设计，方便易穿，轻松打造稳固贴合脚感。

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