Nike Sunray Adjust 6 SE 大童凉鞋专为惬享趣味盎然的沙滩休闲时光打造。也许是在泳池内上游泳课，或者只是需要一双便于穿脱的鞋款，在阳光下尽情玩乐。匠心鞋款，在温暖天气营造非凡舒适感受。向上延伸的边缘设计，在玩耍时妥善稳固双足，有助减少打滑现象。固定带粘扣设计，帮助小宝贝轻松穿脱。

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