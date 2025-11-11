 
Nike Swift Storm-FIT 女子 Oversize 风防风拒水跑步夹克 - 珍珠灰

Nike Swift

Storm-FIT 女子 Oversize 风防风拒水跑步夹克

10% 折让

别让潮湿天气阻挡你的脚步。 Nike Swift Storm-FIT 女子 Oversize 风防风拒水跑步夹克搭载 Storm-FIT 技术，在风雨天气缔造舒适包覆效果。 超宽松版型便于叠搭，下摆弹性抽绳可供打造专属贴合感。


  • 显示颜色： 珍珠灰
  • 款式： IO0251-047

舒适包覆

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。 按扣式挡风片，帮助提升包覆效果。

舒适贴合，随心调整

风帽和下摆搭配可调节松紧抽绳，可供打造专属贴合感。

其他细节

  • 后身融入开口设计，提升透气性
  • 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机

产品细节

  • 弹性袖口
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
