Nike Swift
Therma-FIT 女子跑步夹克
44% 折让
别让寒冷天气阻挡你奔跑的步伐。Nike Swift Therma-FIT 女子跑步夹克采用梭织面料搭配合成材质填充物，结合加绒里料后拼接设计，营造轻盈保暖感受，助力自如畅动。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV2745-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 背面采用加绒拼接里料设计，略带弹性，助力自如畅动
- 腰部搭配抽绳，便于束紧夹克，打造专属贴合感
- 侧边拉链口袋，便于安全收纳小物件
产品细节
- 面料/里料/填充物/拼接背面部分：100% 聚酯纤维。拼接正面部分：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 反光细节
- 衣领内侧配有口哨
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
