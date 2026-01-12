 
Nike Swift Therma-FIT ADV 女子反光跑步马甲 - 苍野灰/黑

Nike Swift

Therma-FIT ADV 女子反光跑步马甲

43% 折让

Nike Swift Therma-FIT ADV 女子反光跑步马甲基于跑者的运动解析焕新升级，采用修身版型，具备出众功能。利落反光面料，结合轻盈合成材质填充物和保暖技术，助你保持温暖，一路畅跑。


  • 显示颜色： 苍野灰/黑
  • 款式： HV2763-078

其他细节

  • Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
  • 合成材质填充物，有效御寒保暖
  • 侧边拉链口袋巧搭背部下方口袋，为基本物品提供安全收纳空间

产品细节

  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 反光设计
  • 衣领内侧配有口哨
  • 后领内置挂环设计
  • 必要时用湿布清洁
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。