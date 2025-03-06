Nike Swim 3-D

大童（男孩）沙滩短裤

¥299

Nike Swim 3-D 大童（男孩）沙滩短裤采用匠心设计，彰显传奇风范。醒目标志设计，让你在泳池尽展出众风采。耐穿梭织面料搭配内置网眼布衬裤，结合弹性腰部和网眼布衬里口袋，塑就佳选单品。

  • 显示颜色： 黑/大学红/白色/白色
  • 款式： FZ6499-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

游泳装备类商品如需退换货，点击此处了解更多特殊要求。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。