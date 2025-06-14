Nike Swim 3-D
大童（男孩）沙滩短裤
¥209¥29930% 折让
Nike Swim 3-D 大童（男孩）沙滩短裤采用匠心设计，彰显传奇风范。醒目标志设计，让你在泳池尽展出众风采。耐穿梭织面料搭配内置网眼布衬裤，结合弹性腰部和网眼布衬里口袋，塑就佳选单品。
- 显示颜色： 黑/大学红/白色/白色
- 款式： FZ6499-010
Nike Swim 3-D
¥209¥29930% 折让
Nike Swim 3-D 大童（男孩）沙滩短裤采用匠心设计，彰显传奇风范。醒目标志设计，让你在泳池尽展出众风采。耐穿梭织面料搭配内置网眼布衬裤，结合弹性腰部和网眼布衬里口袋，塑就佳选单品。
其他细节
- 内置网眼布衬裤，兼具非凡舒适度与出色支撑力
- 背面网眼布衬里口袋采用魔术贴粘扣设计，有助排水
- 弹性腰部搭配内置抽绳，舒适贴合
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 黑/大学红/白色/白色
- 款式： FZ6499-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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