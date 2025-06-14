 

Nike Swim 3-D

大童（男孩）沙滩短裤

¥209¥29930% 折让
黑/大学红/白色/白色
激光橙/庭蓝/浅激光橙/浅激光橙
行动绿/浅清透蓝/蒸气绿/浅清透蓝

Nike Swim 3-D 大童（男孩）沙滩短裤采用匠心设计，彰显传奇风范。醒目标志设计，让你在泳池尽展出众风采。耐穿梭织面料搭配内置网眼布衬裤，结合弹性腰部和网眼布衬里口袋，塑就佳选单品。


  • 显示颜色： 黑/大学红/白色/白色
  • 款式： FZ6499-010

Nike Swim 3-D

¥209¥29930% 折让

Nike Swim 3-D 大童（男孩）沙滩短裤采用匠心设计，彰显传奇风范。醒目标志设计，让你在泳池尽展出众风采。耐穿梭织面料搭配内置网眼布衬裤，结合弹性腰部和网眼布衬里口袋，塑就佳选单品。

其他细节

  • 内置网眼布衬裤，兼具非凡舒适度与出色支撑力
  • 背面网眼布衬里口袋采用魔术贴粘扣设计，有助排水
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，舒适贴合

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水机洗
  • 显示颜色： 黑/大学红/白色/白色
  • 款式： FZ6499-010

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