Nike Swim Fadeaway Sailboat
男子沙滩短裤
10% 折让
Nike Swim Fadeaway Sailboat 男子沙滩短裤的设计灵感源自 1987 年美洲杯帆船赛中的 Kookaburra III 号帆船，旨在致敬突破界限的精彩时刻，堪称理想佳选单品，令你尽显个性风采。 腰部配有系带，缔造专属舒适感受；网眼布衬里口袋，方便排水，有助减轻滞重感。
- 显示颜色： 蓝色/深藏青/白色/白色
- 款式： HV7068-400
其他细节
- 腰部结合系带设计，便于调节
- 背面拉链口袋添加网眼布衬里，有助排水
产品细节
- 热转印耐克勾标志
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可与同色衣物一起冷水机洗
