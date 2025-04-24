Nike Swim Hydroguard

¥269

防晒并不意味着无趣。Nike Swim Hydroguard 幼童防晒速干长袖T恤搭载 Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，结合紫外线防护设计，提供出色包覆，让孩子在阳光下尽情撒欢。

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