畅快游泳，尽显街头风范。Nike Swim Sneakerkini 2.0 女子交叉肩带露背连体泳衣可搭配你的挚爱运动鞋，打造出众造型。采用可调节的后背交叉肩带设计，搭配品牌耐克勾标志环，供你打造理想贴合感。可拆卸衬垫，塑就出众包覆效果。露背设计、下部匠心剪裁和高开叉设计，令你尽情享受阳光。

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