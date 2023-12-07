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      Nike Swoosh

      大童轻便型羽绒马甲

      ¥349
      ¥569
      38% 折让

      游戏宝蓝
      黑
      泡沫粉

      穿上 Nike Swoosh 大童轻便型羽绒马甲，为身体核心部位带来恰到好处的保暖效果。该马甲采用梭织面料结合整版绗缝设计，搭配鸭绒填充物，轻盈保暖。休闲剪裁和全长拉链开襟设计，便于叠搭；立领设计，塑就舒适包覆感受。

      • 显示颜色： 游戏宝蓝
      • 款式： FV2520-480

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