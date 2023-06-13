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      Nike Swoosh

      女子中强度支撑一片式衬垫速干运动内衣

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      Nike Swoosh 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣提供舒适包覆效果，结合中强度支撑设计，为飞轮、有氧和舞蹈等课程打造不凡穿着体验。可拆卸胸垫经过精心改良设计，在训练时可减少内衣移位。该产品含有再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： BV3637-010

      尺寸与尺码

      • 紧身版型，出众贴身
      • 中强度支撑

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